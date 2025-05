Socicorreia anuncia investimento privado de 32 milhões de euros nos Açores

A Socicorreia anuncia o lançamento do Edifício 'SEA LUX 3', um novo projecto residencial em Ponta Delgada, em São Miguel, que representa o maior investimento privado de sempre nos Açores, com um montante total de 32 milhões de euros.

Este é o quinto projecto do grupo madeirense no arquipélago e o primeiro condomínio fechado da empresa na região, reforçando a sua presença no mercado açoriano e a sua aposta no desenvolvimento urbano sustentável, e que será construído a menos de 100 metros do mar, nas imediações do centro histórico da cidade.

O 'SEA LUX 3' incluirá 73 apartamentos (tipologias T1 a T3), dois espaços comerciais de grande dimensão e estacionamento privativo para todas as frações. O condomínio disponibilizará ainda piscina, solário, ginásio e amplas zonas verdes para uso exclusivo dos residentes.

“Acreditamos que este projecto contribui decisivamente para a modernização urbana da ilha de São Miguel, elevando os padrões da construção e da habitação, pois este novo é mais do que um edifício: é um marco de confiança no potencial económico dos Açores”, afirma Custódio Correia, presidente do grupo Sociocorreia.

Com valores de lançamento a partir de 295 mil euros, o empreendimento posiciona-se como uma proposta competitiva num mercado em expansão, respondendo à crescente procura por habitação própria e por investimento imobiliário na região.

A construção recorrerá a paredes exteriores em betão armado e revestimentos de alta durabilidade, com foco na baixa manutenção e longevidade estética. Os interiores distinguem-se por soluções de carpintaria de elevada qualidade, armários integrados e cozinhas com design funcional e contemporâneo.

O edifício pretende não apenas reforçar o posicionamento da marca Sociocorreia nos Açores, mas também contribuir para a dinamização económica da região, através da criação de emprego e valorização do território.