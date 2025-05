Hamas anuncia libertação de refém israelo-americano

O movimento islamita Hamas vai libertar o refém israelo-americano Edan Alexander, detido em território palestiniano desde os ataques de 07 de outubro de 2023.

A libertação acontecerá na sequência de conversações com representantes americanos sobre uma trégua em Gaza.

"Edan Alexander será libertado como parte dos esforços para conseguir um cessar-fogo, abrir as passagens e permitir que a ajuda e o socorro cheguem ao nosso povo" na Faixa de Gaza, afirmou o Hamas num comunicado.

O movimento diz-se "disposto a iniciar imediatamente negociações intensivas e a envidar sérios esforços para chegar a um acordo final sobre o fim da guerra, a troca de prisioneiros (reféns israelitas por prisioneiros palestinianos), a gestão da Faixa de Gaza por um organismo profissional independente, com o objetivo de garantir a manutenção da calma e da estabilidade durante muitos anos, bem como a reconstrução e o fim do cerco".

Edan Alexander, de 21 anos, foi capturado durante o ataque de 07 de outubro, quando servia numa unidade de elite perto de Gaza.

Em 15 de abril, o Hamas declarou ter perdido o contacto com o grupo que mantinha o refém em Gaza na sequência de um ataque israelita.

Das 251 pessoas raptadas em Israel durante os ataques de 07 de outubro de 2023, 58 continuam detidas em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelita.

A 07 de outubro de 2023 um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita causou cerca de 1.200 mortos e o grupo fez mais de duas centenas de reféns. Israel respondeu com ataques sobre Gaza que já causaram mais de 52 mil mortos e uma destruição quase total das infraestruturas do pequeno território, controlado pelo Hamas desde 2007.