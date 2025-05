Israel ameaça responder a míssil disparado pelos Huthis iemenitas

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ameaçou hoje aos mísseis disparados pelos Huthis, pouco depois de o exército israelita ter intercetado um projétil reivindicado pelos rebeldes iemenitas.

"Os Huthis continuam a disparar mísseis iranianos contra Israel. Como prometemos, responderemos vigorosamente, no Iémen e onde for necessário", afirmou Katz numa mensagem na rede social X.

O exército israelita anunciou pouco antes ter intercetado um míssil disparado do Iémen, onde os Huthis afirmaram ter como alvo o aeroporto de Telavive.

Os jornalistas da agência noticiosa France-Presse (AFP) ouviram detonações sobre Jerusalém.

"Um míssil disparado do Iémen foi intercetado", declarou o exército em comunicado.

Os Huthis, que controlam grande parte do Iémen, afirmaram ter atingido o aeroporto internacional Ben-Gurion, em Telavive, com um "míssil balístico hipersónico".

O porta-voz dos rebeldes iemenitas, Yahya Saree, referiu também um ataque com um 'drone' "dirigido a um alvo vital do inimigo israelita na região ocupada de Jaffa", a sul de Telavive.

No aeroporto Ben-Gurion, um voo proveniente de Larnaca (Chipre) teve de atrasar a aterragem, segundo as autoridades aeroportuárias. "Tudo voltou ao normal", disse mais tarde à AFP uma porta-voz do aeroporto.

No domingo, um míssil disparado pelos huthis atingiu o perímetro do aeroporto pela primeira vez. O ataque levou a maioria das companhias aéreas estrangeiras que servem Telavive a suspender os voos.

Após o início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas a Israel, a 07 de outubro de 2023, os rebeldes iemenitas realizaram dezenas de ataques com mísseis e 'drones' contra Israel, alegando estarem a agir em solidariedade com os palestinianos.

Como represália, Israel realizou esta semana ataques contra o aeroporto de Sanaa - a capital do Iémen - que diz ter desativado completamente, bem como contra centrais elétricas e cimenteiras.

Os ataques dos Huthis aos aeroportos e navios israelitas "vão continuar até que a agressão contra Gaza termine e o cerco seja levantado", reiterou hoje o porta-voz rebelde.

Na quinta-feira, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, também ameaçou os dirigentes iranianos, acusados de apoiar os Huthis, de lhes fazer o mesmo que Telavive fez "ao Hamas em Gaza".

Os Estados Unidos, por seu lado, concluíram na terça-feira um acordo de cessar-fogo com os Huthis, através da mediação de Omã, pondo fim a semanas de ataques norte-americanos em represália aos ataques com mísseis dos rebeldes iemenitas.