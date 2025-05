Huthis anunciam bloqueio aéreo com ataques a aeroportos israelitas

Os rebeldes xiitas huthis do Iémen anunciaram hoje a imposição de um "bloqueio aéreo" contra Israel com novos ataques contra aeroportos do país, e apelaram às companhias aéreas internacionais para cancelarem todos os voos planeados.

"Em resposta à escalada [de ataques] e decisão de Israel de expandir as suas operações contra Gaza, as Forças Armadas iemenitas anunciam que trabalharão para impor um bloqueio aéreo total contra o inimigo israelita, atacando repetidamente aeroportos, principalmente o aeroporto de Lod, conhecido como Aeroporto Ben Gurion", disse o porta-voz militar dos huthis, Yahya Sarea Sarea, num comunicado divulgado na plataforma Telegram.

O porta-voz dos rebeldes iemenitas pró-iranianos pediu diretamente às companhias aéreas internacionais para que "considerem o conteúdo desta declaração a partir do momento da sua publicação" e "cancelem todos os voos planeados para os aeroportos" israelitas para "protegerem a segurança das suas aeronaves e dos seus trabalhadores".

Os ataques israelitas "contra países árabes como o Líbano e a Síria" foram também mencionados na mensagem.

Este domingo, seis pessoas ficaram feridas pelo impacto de um míssil lançado pelos huthis contra o aeroporto Ben Gurion, que confirmaram a responsabilidade pelo quinto ataque com mísseis contra Israel nas últimas 48 horas, sendo a primeira vez, segundo fontes militares israelitas, que o seu sistema defensivo não conseguiu intercetar estes projéteis.

Companhias aéreas como Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, United, Air Canada, Swiss, Wizz Air, Air India, Air Europa e Tus Airways, já suspenderam os seus voos para hoje e começaram a reprogramá-los para a próxima semana.