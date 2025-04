Madeirenses em formação de coordenadores aéreos no combate a incêndios rurais

Elementos da Região Autónoma da Madeira deslocaram-se ao Centro de Realidade Virtual da Escola Nacional de Bombeiros para frequentar o curso de Operações Aéreas na Supressão de Incêndios Rurais, no período compreendido entre 31 de Março e 3 de Abril. Este curso teve como objectivo dotar os formandos com competências técnico-operacionais essenciais para o desempenho da função de oficial de operações aéreas em cenários de incêndio rural.

Inserido no programa de aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), o próximo passo será capacitar elementos de comando dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira através de formação especializada em coordenação aérea que permita dotar o Comando Regional de Operações de Socorro da Madeira (CROS), do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, de equipas específicas com o intuito de materializar nos Teatros de Operações (TO), o comando e controlo tático, no ar ou em terra, do empenhamento de aeronaves em operações complexas.

Logo que percorrido o exigente percurso formativo, os elementos de comando ficam habilitados a desempenhar, no âmbito do Sistema de Gestão de Operações (SGO), as funções de Coordenador de Operações Aéreas.

Esta capacitação é essencial para assegurar a eficiência das operações aéreas, em complementaridade com as demais componentes do mecanismo de resposta para incêndios rurais.

A formação é fundamental para fortalecer a resposta a emergências na Região Autónoma da Madeira, na medida que contribui para a segurança e proteção do património natural da região.