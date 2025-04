Pedro Coelho defende voto útil na coligação PSD/CDS para as Legislativas de 18 de Maio

Pedro Coelho, cabeça-de-lista pela coligação PSD/CDS (AD), no círculo da Madeira, às Eleições Legislativas Nacionais de 18 de Maio, apelou esta segunda-feira ao voto útil na sua candidatura durante a formalização da lista no Tribunal do Funchal.

"O voto útil é nesta coligação PSD/CDS, porque o PS é um partido centralista, o Chega não é autonomista e quer o caos e a instabilidade e aquilo que nós queremos, bem pelo contrário, é uma boa governação e estabilidade politica no continente para que isso também nos ajude aqui na Madeira", afirmou o candidato.

Na ocasião, Coelho destacou que a sua lista é renovada e composta por pessoas comprometidas com a região: "gente nova, mas, acima de tudo, com gente que ama a sua terra e tem, por isso mesmo, um grande compromisso com a Madeira e o Porto Santo".

O candidato recordou o histórico dos partidos na defesa dos interesses insulares, referindo que "os madeirenses e porto-Santenses sabem que, nos últimos 50 anos, quem os tem defendido – e bem – na Assembleia da República são os deputados do PSD e do CDS", que "lutaram, sempre, por mais recursos, por mais competências e, sobretudo, por mais respeito por parte do poder central para com as Autonomias".

Segundo Pedro Coelho, no último ano, os três deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República aprovaram propostas importantes para a Região em áreas como desagravamento fiscal, aumento das reformas e aumento salarial de algumas carreiras profissionais, além do compromisso para viabilização do Ferry.

Para o futuro, a candidatura compromete-se com a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, o reforço da autonomia e competências regionais, e a eliminação de assimetrias fiscais ainda existentes.

Mais autonomia significa mais crescimento económico, mais desenvolvimento, mais salários e mais oportunidades para os jovens da Madeira e do Porto Santo e isso só se consegue com deputados comprometidos com a Madeira, com a terra onde nasceram, cresceram e onde diariamente trabalham por uma Madeira melhor e mais próspera. Pedro Coelho

A lista da coligação PSD/CDS é liderada por Pedro Coelho e apresenta como candidatos nos seis primeiros lugares efectivos Vânia Jesus, Paulo Neves, Bruno Sousa, Ana Cristina Monteiro e Bruna Perry.