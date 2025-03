Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 29 de Março de 2025.

Funchal lidera escalada

de rendas na habitação

Das cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes, foi na capital madeirense onde os preços mais subiram: 67% nos últimos quatro anos

Muitas caras novas e uma ausência surpresa

Albuquerque só mantém dois secretários do actual Executivo, Jorge Carvalho (Educação) e Eduardo Jesus (Turismo) e tem seis estreias: José Manuel Rodrigues (Economia), Micaela Freitas (Saúde), Duarte Freitas (Finanças), Nuno Maciel (Agricultura e Pescas), Paula Margarido (Inclusão) e Pedro Rodrigues (Infraestruturas). A ausência de Jaime Filipe Ramos surpreendeu

Região pede mais apoio à integração de migrantes

Sancho Gomes leva a António Vitorino a proposta da Madeira, que acolhe mil ucranianos refugiados da guerra e 12 mil luso-venezuelanos, no âmbito do Plano Nacional para as Migrações e Asilo

Engenharia biomédica tem saída profissional

“Vai muito além do que existe no hospital”, garantem os professores da UMa, Morgado Dias e Sergi Bermudez

Funchal é a mais amiga do contribuinte

