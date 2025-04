Volume de negócios das empresas cresceu 10,3% e pessoal ao serviço aumentou 7,1%

Em 2023, contabilizaram-se na Região Autónoma da Madeira um total de "35.820 estabelecimentos de empresas não financeiras, que empregavam cerca de 102.359 pessoas, gerando um volume de negócios de 10,4 mil milhões de euros", registando-se o facto de o número de empresas ter crescido abaixo do número de pessoas ao serviço que, por sua vez, cresceram abaixo do volume de negócios. Recorde-se que estamos a falar de 2023, ainda sem contar o ano (teoricamente) extraordinário e melhor de 2024.

"O número de estabelecimentos aumentou em 1.785 (+5,2%) comparativamente ao ano anterior, contribuindo em grande medida para esta evolução, as 'Atividades de informação e de comunicação' (+22,4%), o 'Alojamento, restauração e similares' (+13,3%), as 'Atividades imobiliárias' (+11,2%) e as 'Outras atividades de serviços' (+10,3%). O Porto Moniz (+9,0%), a Ribeira Brava (+8,8%) e a Calheta (+8,1%) foram os municípios com o maior crescimento relativo em número de estabelecimentos face a 2022, seguido do Porto Santo (+6,8%), São Vicente (+6,3%) e Machico (+5,8%)", resume a DREM que divulgou esta manhã esta informação.

Funchal com quase metade das empresas

"Em termos de distribuição geográfica, a localização dos estabelecimentos coincide com a localização das empresas: destaque para os municípios do Funchal (49,8%), Santa Cruz (13,5%) e Câmara de Lobos (9,3%), hierarquia verificada também ao nível do pessoal ao serviço, com aqueles municípios, pela mesma ordem, a concentrarem 59,6%, 11,9% e 6,9% do total de emprego", realça a DREM. Ou seja, a capital agrega praticamente metade das empresas e quase 60% dos trabalhadores, embora tenha cerca de 41% da população residente. Mas isso são outras contas.

Mais emprego fora do Funchal

"Face a 2022, o pessoal ao serviço cresceu 7,1% (+6.743 trabalhadores), contribuindo especialmente para esse aumento os municípios do Porto Moniz (+14,6%), Santa Cruz (+11,2%), Calheta (+10,5%), Santana (+10,1%), Porto Santo (+9,0%), Machico (+7,5%) e São Vicente (+6,4%). No pessoal ao serviço, os setores de atividade que se destacaram em termos de crescimento foram as 'Atividades imobiliárias' (+16,9%), as “'Atividades de saúde humana e apoio social' (+16,0%), as 'Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas' (+14,0%) e a 'Construção' (+11,9%)", refere a DREM, sendo por isso de destacar um maior crescimento do emprego fora da capital.

"O volume de negócios dos estabelecimentos de empresas não financeiras regionais registou um acréscimo face ao ano anterior de 10,3%, salientando-se os crescimentos na 'Educação' (+34,2%), no 'Alojamento, restauração e similares' (+28,0%), nas 'Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas' (+26,8%), nas 'Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+23,0%) e na 'Construção' (+22,4%)", sendo que "todos os municípios tiveram variações homólogas positivas, destacando-se o Porto Moniz (+43,2%), Santana (+17,3%), Câmara de Lobos (+16,0%) e Santa Cruz (+15,2%)".

E acrescenta: "De referir que os estabelecimentos das atividades de 'Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos' (42,0%), 'Alojamento, restauração e similares' (11,9%), 'Construção' (10,1%), 'Transportes e armazenagem' (6,6%) e 'Atividades administrativas e dos serviços de apoio' (4,9%) são os que têm maior preponderância no total do volume de negócios."

Foto DREM

De realçar que "depois de ter divulgado informação de caráter definitivo de 2023 sobre as empresas em Janeiro passado", a DREM "disponibiliza hoje no seu portal de estatísticas oficiais, os dados também definitivos sobre estabelecimentos de empresas não financeiras na Região para aquele mesmo ano".

E esclarece: "Com a cada vez maior preponderância das grandes marcas, particularmente no ramo do comércio - comprovada pela informação anual do projeto Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR) - a informação dos estabelecimentos assume significativa importância. Recorde-se que uma empresa, com sede em qualquer ponto do país, poderá ter vários estabelecimentos localizados em diversas zonas do território. Assim, existem estabelecimentos localizados na RAM, que pertencem a uma empresa com sede fora da RAM, existindo igualmente empresas da RAM, com estabelecimentos no Continente e/ou na Região Autónoma dos Açores."