Número de mortos em explosão em porto no sul do Irão sobe para 25, além de 800 feridos

O número de pessoas mortas por causa da explosão num porto no sul do Irão aumentou para 25, além de outras 800 que ficaram feridas, de acordo com a atualização mais recente feita pelas autoridades do país.

"O número total de mortos no incidente até agora é de 25", anunciou hoje o chefe judicial da província, Mojtaba Ghahremani, segundo a agência noticiosa Tasnim.

O funcionário disse que os corpos de 21 mortos foram entregues à medicina legal e que 10 das vítimas já foram identificadas.

A explosão, e o incêndio de grandes proporções que se lhe seguiu, abalaram no sábado o porto de Shahid Rajai, na cidade de Bandar Abbas, no sul do Irão, e a causa poderá estar relacionada com um carregamento de um ingrediente químico utilizado para fabricar propulsores de mísseis.

A explosão acontece na mesma altura em que Irão e Estados Unidos se reuniram, no sábado, em Omã, para a terceira ronda de negociações sobre o programa nuclear de Teerão, que avança rapidamente.

Ninguém no Irão sugeriu abertamente que a explosão tenha sido provocada por um ataque, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que liderou as conversações, admitiu que "os serviços de segurança estão em alerta máximo, tendo em conta casos anteriores de tentativas de sabotagem e operações de assassinato destinadas a provocar uma resposta legítima".

A televisão estatal informou que o incêndio estava sob controlo e seria totalmente extinto ainda hoje, adiantando que as atividades no porto foram retomadas e mostrando imagens de contentores de um navio comercial a serem descarregados.

Poucos pormenores foram revelados sobre o que provocou o incêndio nos arredores de Bandar Abbas, que terá provocado a explosão de outros contentores.

A empresa de segurança privada Ambrey afirmou que o porto recebeu combustível químico para mísseis em março e admitiu que o incêndio possa ter sido "resultado de um manuseamento incorreto de um carregamento de combustível sólido destinado a ser utilizado em mísseis balísticos iranianos".

Uma imagem aérea divulgada pelos meios de comunicação social iranianos após a explosão mostrava incêndios em vários locais do porto, tendo as autoridades alertado posteriormente para a poluição atmosférica causada por produtos químicos como o amoníaco, o dióxido de enxofre e o dióxido de azoto. As escolas e os escritórios de Bandar Abbas também estarão encerrados hoje.

Entretanto, as autoridades da província de Hormozgan, no sul do Irão, declararam três dias de luto .