Santa Clara vence Arouca e sobe provisoriamente à zona europeia

O Santa Clara venceu hoje o Arouca por 2-0, na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao quinto lugar, posição que vai dar acesso à última vaga europeia.

A jogar em casa, os açorianos regressaram às vitórias depois de três partidas sem triunfos (duas derrotas e um empate), com Ricardinho a marcar por duas vezes, aos quatro e 37 minutos.

Com este resultado, o Santa Clara está agora em quinto lugar, com 50 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, que apenas joga no domingo com o Rio Ave, enquanto o Arouca, que não perdia há duas partidas, continua no 12.º posto, com 33, com a manutenção praticamente assegurada.