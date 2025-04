Votar CDU é votar pela paz, pelo pão, pela habitação, pela liberdade

Em 2022 apoiamos a CDU com alguns considerandos que reescrevo: sabemos que a maioria absoluta de um só partido é uma ditadura dessa maioria que faz tudo o que quer, não houve a oposição, defende exclusivamente os interesses dos grandes interesses económicos, é um governo fértil de escândalos financeiros, fértil em alta corrupção, desprezo pelas classes intermédias (altamente proletarizadas) é o governo das famílias poderosas e suas cunhas a quem se paga bem por vezes para não fazer nada.

Votar CDU é votar pelo pão, por salários justos, pelas promoções dos trabalhadores manuais e intelectuais pelo fim da precariedade, é votar pela liberdade e equidade, não a liberdade dos poderosos esmagarem os fracos

Para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa. É compreensível. Eles já comeram.

Votar pela Paz é combater o rearmamento e defender o diálogo, acabar com a mortandade, as mães dos soldados mortos são os juízos da guerra.

Numa guerra não há vencedores e vencidos só milhares de mortos, de destruição e carnificina numa batalha infernal. A guerra que virá. Não é a primeira. Houve outras guerras, no final da última houve vencedores e vencidos o povo comum passou fome, entre os vencedores o povo comum a passava também

A maldade, a crueldade, são inventos, da razão humana, da sua capacidade de mentir, para destruir, o homem é cruel sobretudo em relação ao homem porque somos os únicos capazes de humilhar, de torturar e fazermos isto como uma coisa que deveria ser o contrário, que é razão do ser humano.

É necessário sair da ilha, para ver a ilha, não nos vemos se não sairmos de nós. A maior tragédia é não saber o que fazer com a vida, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, com inutilidades.

O tempo das verdades plurais acabou, vivemos no tempo da mentira universal, nunca se mentiu tanto. Vivemos a mentira todos os dias, só se nos detivermos nas pequenas coisas chegaremos a compreender as grandes.

Aquele que não conhece a verdade, é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é mentira, este é um criminoso na RAM, quer no governo, quer nas autarquias existem ignorantes e criminosos

A CDU lutou e luta pela organização do território. Pela organização da orla costeira pela análise de riscos pela diminuição da taxa a pagar pelos senhorios nos arrendamentos, que deveria descer para metade do valor atual, a CDU desde 2001 defendeu a construção do novo hospital da madeira e desde 2009 pela nova unidade de saúde do Porto Santo, outros assistiram impávidos e serenos, nós combatemos com dignidade.

Apelo aos eleitores a necessidade do vosso voto na CDU a voz da diferença, a voz de quem está todos os dias no terreno a defender as pequenas, grandes coisas da população.

Só os dogmáticos podem pretender explicar a vida social, na sua extrema riqueza e a evolução, a diversidade é complexa e irregular a evolução com aplicação de fórmulas imutáveis ou com citações de texto

Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu, fizeram-no de carne e sangra todos o dias por isso estou com os fracos, com o povo da CDU, contra os poderosos, saqueadores do sangue dos fracos.

O que as vitórias tem de mau é que não são definitivas. O que as derrotas tem de bom é que também não são definitivas, vamos lutar por mais votos para reforço do nosso trabalho na Região e em todo o nosso Portugal.