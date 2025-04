Madeira reforçava medidas contra pneumonia atípica em 2003

A 23 de Abril de 2003, o DIÁRIO noticiava que o Vírus do Sindroma Respiratório Agudo (SRA), mais conhecido nos últimos tempos por pneumonia atípica, continuava a matar, principalmente na China. O número de vítimas mortais já havia ultrapassado as 200, com Pequim e Hong Kong a registarem os números mais trágicos.

Face a esta situação, a Direcção Regional de Saúde Pública delineou novas medidas de prevenção contra a infecção respiratória.

O director regional Carlos Perdigão revelava que apesar da Saúde Pública já ter implementado o plano recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a Direcção Regional estava a projectar novos mecanismos de prevenção, que optou por divulgar para evitar o alarme da população.

"Não vou divulgá-los agora, para não alarmar as pessoas. Mas, neste momento, posso dizer que está tudo programado para que as coisas, a curto prazo, possam ser controladas no que diz respeito à pneumonia atípica", adiantou na altura ao DIÁRIO.

