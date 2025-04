Livre propõe alterações estruturais e reforma transparente às Finanças Regionais

A candidatura do Liivre pelo círculo da Madeira às eleições para a Assembleia da República, liderada por Marta Sofia, defende que a Região "precisa de uma nova abordagem à gestão pública", centrada na responsabilidade, na integridade e na participação cidadã.

O pacote inclui seis propostas estruturais para transformar o modelo de gestão financeira regional, com base na transparência, integridade e responsabilização, que passam por: transparência orçamental total, reforço da fiscalização e auditoria independente, combate à oligarquia económica regional, limitação de ajustes directos e parcerias público-privadas, protecção e incentivo a denúncias (whistleblowers), reforma das empresas públicas regionais.

A Madeira merece instituições fortes, fiscalizadas e ao serviço do bem comum Marta Sofia, candidata do Livre

O partido defende uma nova cultura política na Madeira, assente na "transparência, no rigor e na responsabilidade".

"As propostas serão levadas à Assembleia da República com a determinação de garantir uma autonomia que sirva verdadeiramente as pessoas, livre de corrupção e opacidade. Estas medidas reforçam o compromisso do Livre com uma autonomia verdadeiramente ao serviço das pessoas, onde a transparência, a justiça fiscal e a boa governação são pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável da Madeira", finaliza.

Confira na totalidade os seis eixos de intervenção legislativa propostos pelo Livre: