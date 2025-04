PSP Madeira associou-se ao Pingo Doce na distribuição de cabazes a idosos na Páscoa

O Comando Regional da PSP Madeira associou-se esta Páscoa ao Pingo Doce na distribuição de cabazes alimentares a idosos no âmbito do Programa de Proximidade 'Apoio 65 – Idosos em Segurança'.

"Este programa promove a acção policial junto da população idosa num contexto preventivo, sendo efectivada através do reforço do policiamento dos locais habitualmente frequentados por idosos, acções de sensibilização e visitas domiciliárias", revela a PSP à imprensa.

"Nesta Páscoa, foi replicada a parceria inédita realizada na Região Autónoma da Madeira por ocasião do Natal, sendo que três equipas conjuntas da PSP e do Pingo Doce deram mais alegria a 55 pessoas dos Concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta, Santa Cruz, Santana e Porto Moniz, ajudando a tornar esta quadra ainda mais festiva", acrescentou.

O Comando Regional da PSP Madeira agradece uma vez mais a iniciativa do Pingo Doce e enaltece a responsabilidade social desta empresa ao participar activamente para combater o isolamento dos idosos, favorecendo o seu acompanhamento.