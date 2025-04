Roberto Martínez visitou museu e estádio do Marítimo

O seleccionador nacional visitou, hoje, o museu e o estádio do Marítimo. Depois de ter estado no torneio São Vicente Cup, Roberto Martínez dirigiu-se ao Funchal onde conheceu um pouco da história verde-rubra, acompanhado pelo presidente Carlos André Gomes. O arquivo histórico Adelino Rodrigues, a Sala/Capela João Paulo II e o Museu foram alguns dos locais que mereceram uma maior atenção por parte do seleccionador nacional.

Jovens encantados com a presença de Roberto Martínez no São Vicente Cup Seleccionador nacional de futebol está na Madeira e lembra que a "selecção é de todos, de todo o país"

"Foi uma visita muito especial. Acompanhar o Marítimo desde o Continente é uma coisa, estar aqui é outra. Queria conhecer a realidade do futebol na Madeira e o Marítimo tem uma história incrível, o que me permitiu conhecer melhor a sua grandeza. Fiquei também a perceber o que está o clube a fazer com os seus adeptos e o que já fez para o futebol português ao longo de muitos anos, com muitos momentos de glória", sublinhou no final da visita

.Confrontado se os adeptos madeirenses podem contar com um jogo da selecção no estádio do Marítimo, Martinez reafirmou "ser a selecção de todos e isso é um sentimento global", mas esclareceu que para isso acontecer serão precisas "diferentes oportunidades".



Entretanto, o técnico da selecção das Quinas deverá assistir ao jogo entre o CD Nacional e o Gil Vicente, agendado para as 15h30, no Estádio da Madeira. O encontro é referente à 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.