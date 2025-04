Adolescente de 14 anos morta por leão nos arredores de Nairobi

Uma adolescente de 14 anos foi hoje morta por um leão nos arredores de Nairobi, capital do Quénia, avançou o Serviço de Vida Selvagem do Quénia.

O incidente ocorreu num rancho a sul do Parque Nacional de Nairobi, tendo um outro adolescente testemunhado o ataque e dado o alerta, informou o Serviço de Vida Selvagem do Quénia (KWS) em comunicado.

"Os guardas florestais do KWS e as equipas de intervenção agiram rapidamente e encontraram manchas de sangue que conduziram ao rio Mbagathi, onde o corpo da rapariga foi encontrado com ferimentos na parte inferior das costas", avançou o serviço.

O leão não foi avistado no local, estando as equipas a vasculhar a área para tentar capturar o animal.

O KWS informou ainda que um homem, de 54 anos, também foi morto na sexta-feira por um elefante em Nyeri, no centro do país.

"O KWS apresenta as suas condolências às famílias enlutadas e continua a trabalhar em colaboração com as autoridades policiais locais e as comunidades para aumentar a segurança da população que vive perto de áreas de vida selvagem protegidas", afirmou.