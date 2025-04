Duas detidas em Sintra por seis furtos de idosos em rituais para limpar "maldição"

Duas mulheres foram detidas em 08 de abril em Sintra, no distrito de Lisboa, por seis crimes de furto qualificado de idosos que convenciam estarem "amaldiçoados", anunciou ontem a PSP.

Desde o início do ano, as mulheres, com 47 e 62 anos, lucraram com os crimes 29 mil euros em dinheiro e em peças de ouro.

Numa nota, a PSP revelou que as detidas selecionavam as suas vítimas em razão da idade e da sua vulnerabilidade, abordando-as normalmente em locais públicos.

"Iniciavam conversa com as vítimas fazendo-as acreditar que padeciam de mal importante, nomeadamente [que] estariam amaldiçoadas, sendo necessário realizar uma espécie de ritual para limpar este mal", explicou a PSP.

Após convencerem as vítimas da "maldição" e de lhes dizerem os cuidados e procedimentos que deveriam adotar para "limparem todo o mal que as rodeava", deslocavam-se "com a vítima até à sua residência, momento em que solicitavam todo o ouro ou dinheiro que tivessem" para um alegado ritual, acabando por furtar os bens.

"As suspeitas contactaram novamente com uma das vítimas, a quem já tinham subtraído 5.000 euros", quando foram intercetadas pelos polícias, afirmou a PSP.

A polícia apreendeu então às suspeitas 1.200 euros e alguns artigos em ouro.

Foram realizadas várias diligências que permitiram recolher prova suficiente para indiciar as suspeitas de seis furtos qualificados cujo 'modus operandi' é idêntico.

Na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito por autoridade de polícia criminal, as detidas foram presentes a primeiro interrogatório judicial tendo ficado em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.