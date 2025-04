Washington anuncia ter destruído um porto petrolífero utilizado pelos Huthis

O exército norte-americano anunciou ontem ter efetuado bombardeamentos que resultaram na "destruição" do "porto petrolífero de Ras Issa", controlado pelos rebeldes Huthi no Iémen, contra os quais Washington tem vindo a intensificar ataques quase diários desde há um mês.

"O objetivo destes ataques era atingir as fontes económicas do poder Huthi", declarou o Comando norte-americano para o Médio Oriente (Centcom, na sigla inglesa) num comunicado.

Washington tem vindo a intensificar os ataques aos rebeldes e são praticamente diários desde há um mês.

"Os Estados Unidos tomaram (estas) medidas para eliminar esta fonte de hidrocarbonetos para os terroristas Huthi apoiados pelo Irão e privá-los das receitas ilegais que financiaram as ações dos Huthis para aterrorizar toda a região durante mais de uma década", acrescentou o comunicado.

"Uma série de ataques norte-americanos teve como alvo o porto petrolífero de Ras Issa", anunciou a agência noticiosa rebelde Saba.

Washington lamentou que a designação dos Huthis como organização terrorista estrangeira não tenha impedido os navios de entregar combustível no porto de Ras Issa, situado a norte de Hodeida, no Mar Vermelho.

"Estes hidrocarbonetos devem ser fornecidos de forma legítima aos habitantes do Iémen", escreve o Centcom, que considera que os Huthis estão a desviar as receitas do porto.

Os Huthis começaram a atacar Israel e os navios ligados a este país ao largo das costas do Iémen após o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, alegando solidariedade com os palestinianos.

Estes ataques, que também visam navios militares americanos, perturbaram o tráfego no Mar Vermelho, uma zona marítima essencial para o comércio mundial.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, controlam vastas áreas do Iémen devastado pela guerra.

Washington lançou uma campanha aérea contra os Huthis em 15 de março para acabar com as ameaças aos navios no Mar Vermelho.

Desde então, os rebeldes lançaram ataques contra navios militares norte-americanos e contra Israel, alegando estar a agir em solidariedade com os palestinianos em Gaza.

Os ataques dos rebeldes tinham cessado com a trégua de 19 de janeiro entre Israel e o grupo armado palestiniano Hamas, mas foram retomados depois de Israel ter reiniciado a ofensiva em Gaza a 18 de março.

Cerca de 12% do tráfego marítimo mundial passa pelo Mar Vermelho. Os ataques dos Huthis obrigaram muitas companhias a fazer longos desvios, contornando África pelo sul.