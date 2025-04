Tiro com arco em campo inicia campeonato em Santana com 27 participantes

Um total de 27 arqueiros, a representar cinco clubes, participaram na primeira prova do campeonato regional de tiro com arco em campo, da época 2024/2025, que decorreu esta manhã, no campo municipal de Santana.

A competição, organizada pelo Clube Aventura da Madeira, realizou-se no formato Open com 72 flechas, nas divisões de arco recurvo olímpico e barebow. As condições climatéricas, com pouco vento e céu encoberto, contribuíram para o decurso da prova.

Uma nota de imprensa divulgada pela organização dá destaque aos resultados dos arqueiros da UD Santana Jorge Reis (440 pontos) e Graça Nunes (342 pontos), que venceram a distância olímpica, 70 metros, no escalão sénior. Nos jovens, arco recurvo, Carolina Ribeiro (UDS) confirmou o primeiro lugar nos Robins com 100 pontos e João Tavares (APCTT) foi 1.º nos cadetes masculinos com 116 pontos.

Nos veteranos, arco recurvo, Duarte Gonçalves (CCDTEEM) e Julieta Sousa (CCDTEEM) foram primeiros, e Bruno Mendes (CAMadeira) venceu no Barebow. Nas provas de promoção a 10 metros, venceram António Sousa (APCTT) e Esther Alfonso (Tineret), e nos 30 metros, Nuno Ribeiro (UDS) e Eugénia Azevedo (CAMadeira) foram os vencedores.