Reitores consideram perguntas dos EUA intoleráveis

O reitor da Universidade de Aveiro e presidente do Conselho de Reitores lamentou hoje os termos da comunicação feita pela Embaixada dos Estados Unidos, condicionando a continuidade de financiamento à resposta a perguntas "intoleráveis".

Segundo Paulo Jorge Ferreira, as universidades portuguesas que até agora têm beneficiado de financiamento dos EUA, através do programa American Corner, receberam sexta-feira, dia 07 uma inesperada comunicação da Embaixada norte-americana, com a rescisão unilateral das subvenções em vigor, caso não fosse preenchido um formulário com perguntas tidas como "inadequadas".

Do mesmo figuravam perguntas como "se não trabalham com entidades associadas a partidos comunistas, socialistas, ou totalitários", ou ainda se receberam financiamento da República Popular da China, incluindo os institutos Confúcio, da Rússia, Cuba, ou Irão.

"O conselho de reitores discutiu o assunto e as perguntas, pela sua natureza, configuram uma intromissão intolerável na autonomia das instituições e na sua liberdade de investigação e da ação académica", disse à Lusa.

Paulo Jorge Ferreira salienta que o programa American Corner "tem mais de dez anos de atividade, sem qualquer incidente, e tem sido impulsionador na comunicação da Ciência".

No caso de Aveiro, o reitor diz que "o valor do financiamento é pequeno" e tem até a ver com o interesse americano na promoção da cultura americana.

"Concedo totalmente ao financiador a legitimidade para decidir continuar ou cessar esses financiamentos, mas o que não me parece correto é condicionar as instituições ou pedir-lhes que informem acerca de coisas que são ofensivas para a sua independência e para a sua liberdade académica", reagiu.