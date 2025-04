Mais um início de semana tranquilo nas estradas

Bom dia. Manhã tranquila nas estradas, neste início de semana, muito por causa das férias da Páscoa que aliviam consideravelmente o fluxo de trânsito matinal.

Na Via Rápida, o exemplo perfeito dessa calmaria, há trânsito mas nada que se pareça com o habitual para e arranca dos dias de semana normais.

Congestionamento há, neste momento, segundo a aplicação 'Infovias', mas na Via Expresso, devido a tráfego intenso, no sentido Raposeira - Ribeira Brava, mais precisamente no sublanço Ponta do Sol - Rotunda da Madalena do Mar. Diz que são 1,5 km de extensão de congestionamento.

Provavelmente, com a promessa de bom tempo e por ser período de férias, muitos tenham madrugado para procurar as praias da zona Oeste para aproveitar o dia de sol.

Conduza com precaução.