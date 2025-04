Benfica tentar manter a liderança da I Liga e chegar à 10.ª vitória seguida

O Benfica procura hoje manter a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol e somar a 10.ª vitória seguida na competição, na receção ao Arouca, que ainda está na luta pela manutenção, na 29.ª jornada.

Os 'encarnados' vão entrar em campo à condição no segundo posto do campeonato, a um ponto do campeão Sporting, que no sábado foi aos Açores vencer o Santa Clara, por 1-0.

Um triunfo na Luz mantém a equipa de Bruno Lage sozinha no topo da I Liga, numa altura em que a I Liga está a entrar na fase decisiva da temporada, com a luta entre 'encarnados' e 'leões', que ainda se vão defrontar, a prometer ser emocionante.

O Benfica recebe o atual 13.º classificado do campeonato em excelente momento, depois de nove vitórias seguidas, a última a mais motivadora, com um 4-1 em pleno Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.

O encontro está agendado para as 18:00, hora em que também o Sporting de Braga mede forças com o AVS, no Minho.

Perante o antepenúltimo classificado, os bracarenses vão tentar manter o terceiro posto isolado, posição que provisoriamente perderam para o FC Porto no sábado, já que os 'dragões' foram ao terreno do Casa Pia vencer por 1-0.

O Braga soma 57 pontos, contra os 59 do FC Porto.

Também hoje, num duelo entre aflitos, Estrela da Amadora e Farense defrontam-se na Reboleira, com os algarvios, penúltimos, impedidos praticamente de perder para ainda sonhar com a manutenção direta.

O dia, e a jornada, acaba às 20:30, com o Moreirense-Rio Ave, um jogo entre equipas do meio da tabela.

Resultados da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 11 abr:

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 0-1

- Sábado, 12 abr:

Boavista - Nacional, 0-1

Famalicão - Estoril Praia, 3-0

Santa Clara -- Sporting, 0-1

Casa Pia - FC Porto, 0-1

- Domingo, 13 abr:

Estrela da Amadora - Farense, 15:30

Benfica -- Arouca, 18:00

Sporting de Braga - AVS, 18:00

Moreirense - Rio Ave, 20:30