Negociações entre Irão e EUA sobre nuclear começaram mas prometem pouco

As negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear, que começaram hoje em Omã, não devem durar muito, de acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

"Este é apenas um começo (...), não esperamos que esta ronda de negociações seja muito longa", disse Esmail Baghai à televisão estatal, acrescentando que os dois lados estiveram a trocar as "suas posições de princípio", através de um intermediário omanense.

O Irão e os Estados Unidos da América (EUA), dois países sem relações diplomáticas desde 1980, iniciaram hoje um périplo de "raras conversações indiretas" no sultanato de Omã, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Essas discussões entre o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, e o enviado americano do Presidente Donald Trump, Steve Witkoff, "começaram graças à mediação do ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Boussaïdi", escreveu Esmail Baghaï na rede social X.

Os Estados Unidos apresentam estas conversações como sendo "diretas".