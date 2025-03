Nicolás Maduro quer um governo totalmente formado por mulheres na Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse este sábado que queria ter um governo composto 100% por mulheres ministras, e pediu a equidade entre deputados e deputadas nas eleições parlamentares previstas para 25 de maio.

"Gostaria de ter um governo com 100 por cento de mulheres ministras (...) um dia conseguiremos, é um objetivo", disse.

Nicolás Maduro falava no Passeio de Los Próceres do Forte de Tiuna [principal base militar de Caracas], durante um ato em comemoração do Dia Internacional da Mulher.

"Agora vamos ter eleições para a Assembleia Nacional [parlamento] e, desta vez, temos de alcançar 50/50, 50% de mulheres deputadas e 50% de homens deputados. Estamos pelos 42%. Já é uma conquista porque está consolidada", disse.

Maduro explicou que o feminismo na Venezuela é também de "liderança" e que "a revolução já fez grandes conquistas no posicionamento da mulher como poder na sociedade, na política, na economia, na educação, na ciência", sublinhando que "já não se trata de 'slogans' para conseguir algo".

"Onde não fizemos grandes progressos foi ao nível dos cargos de governadores [de estados e distritos], porque todas as candidaturas são encabeçadas por homens, mas tenho a certeza de que há mulheres que também são capazes de se tornar governadoras do país. Tenho a certeza de que é um desafio que temos", disse.

Nicolás Maduro deu exemplos de áreas em que as mulheres têm uma posição importante, entre elas como chefes de comunidades (70%), porta-vozes dos conselhos comunais (75%), professoras (65%) e cientistas com projetos de investigação (60%).

"Já há uma estrutura na base da sociedade", sublinhou.