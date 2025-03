Papa Francisco escreve no hospital mensagem contra aborto e eutanásia

O Papa Francisco advertiu hoje, numa mensagem preparada no hospital Gemelli, em Roma, que "uma sociedade justa não se constrói eliminando os nascituros indesejados" ou os idosos e doentes dependentes.

Internado desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas pulmonares, Francisco escreveu esta mensagem dirigida ao Movimento pela Vida, uma organização cujo objetivo é "defender a vida humana desde a conceção até à morte natural", ou seja, que se opõe ao aborto e à eutanásia.

O texto, datado de 05 de março, foi lido hoje pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, durante uma missa na Basílica de São Pedro perante membros do movimento.

"Lamentamos que não possam encontrar-se com o Santo Padre como previsto, mas estamos profundamente ligados a ele e rezamos pela sua saúde. O Papa escreveu, no entanto, uma mensagem para esta ocasião, que tenho a honra de ler", começou por dizer o cardeal perante os fiéis.

Francisco, na sua mensagem, agradece o trabalho desta associação junto das "mães com gravidezes difíceis ou inesperadas", sobretudo quando nas últimas décadas "se difundiu, infelizmente, a cultura do descarte" das pessoas mais vulneráveis da sociedade.

"É por isso que as pessoas de todas as idades são mais do que nunca necessárias para fazer um esforço concreto ao serviço da vida humana, especialmente quando ela é mais frágil e vulnerável, porque é sagrada, criada por Deus para um destino grande e belo", escreve o pontífice.

O Papa sublinha, ainda, que "uma sociedade justa não se constrói eliminando os nascituros não desejados, os idosos não autónomos ou os doentes incuráveis".

Por isso, o pontífice argentino agradeceu aos membros do movimento por terem "renovado o seu 'sim' à civilização do amor", frisando que "libertar a mulher das condições que a impelem a não dar à luz o seu próprio filho é um princípio de renovação da sociedade civil".

"Hoje é claro para todos que a sociedade está estruturada nas categorias de possuir, fazer, produzir ou dar. O vosso compromisso, em sintonia com o de toda a Igreja, indica um projeto diferente que coloca a dignidade da pessoa no centro e dá prioridade aos mais frágeis", sublinhou.

No seu texto, Francisco apelou ao Movimento pela Vida para que "continue a apoiar as mulheres, a sua capacidade de acolhimento, generosidade e coragem", porque elas "devem poder contar com o apoio de toda a comunidade civil e eclesiástica".