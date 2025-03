PSD reitera compromisso de "continuar a investir em todos os concelhos"

O PSD reafirmou, hoje, no Porto Moniz, o seu "compromisso com o desenvolvimento harmonioso de toda a Região".

Ao contrário da oposição, que ignora as reais necessidades destes municípios, o PSD mantém-se firme no compromisso de continuar a investir em todos os concelhos, sem excepção Valter Correia, PSD

Numa iniciativa de campanha promovida esta quarta-feira, os social-democrata destacaram os investimentos realizados nos concelhos do Norte da Madeira, "para garantir melhores condições de vida às populações locais".

Valter Correia sublinhou a atenção que os sucessivos governos regionais do PSD têm dedicado aos municípios mais afastados da capital, promovendo "políticas que asseguram oportunidades equitativas". "Ao longo dos anos, foram efetuados investimentos significativos nestes municípios, especialmente nas áreas da saúde, habitação, apoio social e na modernização da rede viária", afirmou.

O candidato argumenta que "o impacto dessas medidas é evidente na dinamização económica que hoje se verifica em todos os concelhos, impulsionada pelo crescimento do turismo e pela criação de novas oportunidades de negócio e emprego". "Mesmo os concelhos mais afastados do centro beneficiam agora de uma economia mais activa e de melhores condições para fixar população", vincou.

Por outro lado, apontou que o Governo Regional tem promovido ''políticas fiscais de discriminação positiva, incluindo a menor taxa de IRC para as empresas que escolhem instalar-se nestes concelhos'', garantindo "maior competitividade e incentivo ao investimento".

Valter Correia assumiu também como prioridade a construção de habitação a custos controlados "em todos os concelhos", pois "só com oferta de emprego e habitação podemos garantir a fixação da população nessas localidades", sustentou, terminando com uma apelo ao voto no próximo dia 23 de Março.