Governo esclarece que campos de golfe pagam sete vezes mais pela água de rega

A empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) sentiu necessidade de vir a público, esta quinta-feira, esclarecer os preços da água de rega na Região, nomeadamente no que toca aos aumentos implementados este ano, bem como a diferença de preço entre o que é cobrado aos agricultores e a factura dos campos de golfe.

Esse esclarecimento surge, pois, na sequência de algumas “notícias vindas a público”, sendo certo que este tem sido um tema recorrente entre os partidos da oposição, nomeadamente no período de pré-campanha eleitoral em curso.

Nesse sentido, a ARM realça que “o Governo Regional mantém o compromisso de comparticipar a água de regadio com fins agrícolas em 85% da tarifa”, dando alguns exemplos que permitem esclarecer, de forma prática, os aumentos definidos para este ano de 2025.

Ora, “quem paga16,78 euros passa a pagar 21,39 euros, ou seja a diferença de 4,61 euros”, podemos ler no comunicado enviado pelo Gabinete de Rafaela Fernandes. E continua, notando que “quem paga 20,46 euros passa a pagar 22,78 euros, ou seja a diferença de 2,32 euros”.

Nesse sentido, procurando sustentar a justificação apontada, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente afirma que “os valores previstos na Portaria do novo tarifário publicada em 22 de Janeiro último, não pode reflectir, ainda, o aumento do valor do contrato-programa, por falta do Orçamento para 2025”, não deixando de salientar que, esse documento estrutural para o funcionamento das instituições e da economia regional “como é de conhecimento público, foi chumbado pela oposição”.

Perante o exposto, a tutela faz notar que “os valores indicados para o regadio agrícola com base na unidade de medida ‘hora de contrato’ serão atualizados com a aprovação do Orçamento para 2025, com a garantia de subsidiação a 85%”.

Sobre a comparação da facturação aos agricultores com aquela que é feita aos campos de golfe da Região, o documento enviado em nome da ARM refere que “a água entregue ao agricultor é medida em horas, e a água entregue aos campos de golfe é medida em metros cúbicos”.

Mas, numa comparação nas mesmas condições, cada “metro cúbico para a água do campo de golfe é de 0,231 euros”, ou seja, pouco mais de 23 cêntimos, enquanto no “total de água entregue ao agricultor no período de giro, o valor por metro cúbico é de 0,033 euros”, que é como quem diz, pouco mais de três cêntimos.

Feitas as contas, reforça a mesma fonte que o valor pago pelo agricultor é “sete vezes inferior ao cobrado aos campos de golfe”.