Reino Unido estima que guerra já provocou cerca de 90 mil baixas russas em 2025

Os serviços secretos britânicos estimam que o exército russo sofreu "aproximadamente 90.000" baixas este ano, incluindo mortos e feridos, na sequência da invasão russa à Ucrânia, desencadeada em fevereiro de 2022.

De acordo com os serviços secretos, as baixas russas atingiram cerca de 875.000 desde o início da guerra, registando uma média diária de 1.255 em fevereiro de 2025, o valor mais baixo desde agosto de 2024, de acordo com os dados fornecidos pelo Estado-Maior do Exército ucraniano.

"O total de baixas russas em fevereiro de 2025 foi de 35.140, uma diminuição de cerca de 13.000 desde janeiro, que foi a segunda maior média mensal no conflito", afirmaram num comunicado publicado pelo Ministério da Defesa britânico na rede social X.

Os serviços secretos britânicos referiram também que "a diminuição do número de baixas, que continua a ser elevado, reflete provavelmente uma redução do ritmo das operações e dos assaltos russos".

Ainda assim, sublinharam que é provável que o número de baixas "se mantenha acima de 1.000 por dia em março de 2025, devido à continuação dos ataques de infantaria desmontada em múltiplos eixos".

A guerra em curso foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, para, segundo o Presidente russo, Vladimir Putin, "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.