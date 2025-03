Português lança música para angariar fundos de apoio a vítimas dos fogos em LA

O engenheiro português Nelson Abreu lançou esta madrugada um projeto de solidariedade para angariar fundos de apoio às vítimas dos fogos que atingiram Los Angeles, nos EUA, em janeiro, através da canção original "Socks & Birkenstocks".

O lançamento foi feito no restaurante Short Stories, em Los Angeles, numa festa organizada em parceria com o DJ de Braga Roger Milan e que teve a participação especial da DJ portuguesa Miss Bliss.

O objetivo é chamar a atenção para a situação precária dos que perderam casas e negócios no fogo e angariar donativos para o Altadena Community Preservation Fund.

"Foi uma coisa que emergiu organicamente", disse à Lusa Nelson Abreu, durante a festa de lançamento.

A ideia surgiu de uma conversa telefónica do amigo Dilan Wijesinghe, que ficou abrigado em sua casa por causa dos fogos devastadores em Altadena, a 25 quilómetros da baixa de Los Angeles.

"O irmão perguntou-lhe se precisava que trouxesse alguma coisa e ele respondeu 'socks and Birkenstocks' [meias e sandálias da marca alemã Birkenstock]". Nelson Abreu achou curioso que esse tivesse sido o primeiro pedido do amigo e considerou que a expressão tinha um ar musical, por rimar.

"Comecei a fazer umas piadas com ele para distrair e pouco a pouco a piada tornou-se cada vez mais séria", contou o português. Nelson Abreu nunca tinha escrito uma canção, mas dedicou-se a trabalhar na letra e mostrou ao amigo, que mais tarde arranjou os instrumentos para gravar.

"Sempre gostei de fazer música, que se tornou a minha liberdade expressiva", disse à Lusa Dilan Wijesinghe. "O processo criativo ajudou-me muito. Foi uma forma de processar tudo o que se passou e um projeto divertido com um amigo, mas também muito terapêutico".

O português deu guarida a Dilan Wijesinghe durante dois meses. Embora a sua casa tivesse sido poupada pelo fogo, o amianto e o chumbo das construções antigas da zona contaminaram o sistema de fornecimento de água -- e nem ferver a água era considerado seguro.

Em Altadena, o fogo Eaton queimou seis mil casas e provocou 17 mortos entre 07 e 31 de janeiro. Esta era uma comunidade primordialmente afro-americana, que se enraizou na área durante os tempos em que "linhas vermelhas" no imobiliário impediam pessoas negras de comprarem casas noutros lados.

"Vimos que as pessoas que mais precisavam de ajuda eram as que fizeram o bairro interessante no início e que não conseguiam fazer construções noutras partes da cidade por causa das práticas de segregação", explicou Nelson Abreu. "Encontrámos um fundo que ajuda precisamente essas famílias e pensámos usar a música para inspirar as pessoas a fazer doações".

A dupla acredita que pode haver patrocínios e donativos de empresas ao fundo com a ajuda da canção, que vai agora promover no YouTube e depois noutras plataformas.

Além de um elemento cómico, com um ritmo e uma letra que fazem dançar, "Socks & Birkenstocks" chama ainda a atenção para o papel que as alterações climáticas tiveram na gravidade destes incêndios.

"Esta música também veio dessa frustração das pessoas com o facto de os governantes não fazerem o suficiente para combater as mudanças climáticas e os desastres", disse Abreu.

Qualquer pessoa pode fazer donativos usando o link para o Altadena Community Preservation Fund partilhado no vídeo do YouTube, independentemente de onde se encontre no mundo.

Se ganhar tração, Nelson Abreu espera que a música chame a atenção da própria Birkenstock e leve a empresa a interessar-se em ajudar as vítimas do fogo de Eaton.