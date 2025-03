2024 foi ano de boas vendas de carros

Mais de 6.200 carros novos vendidos é a manchete desta edição, com o acrescento de que o "mercado automóvel na Madeira registou, em 2024, o segundo melhor dos últimos 11 anos. Guerra comercial com os EUA promete abrandar importações já a partir de Abril", alertamos. Na página 6 e 7 pode saber mais.

Escolas cada vez mais multiculturais é outro tema do dia. Isto porque as "salas de aula da Região ganharam 882 alunos estrangeiros este ano lectivo. Crianças e jovens internacionais representam já 8% do total dos matriculados". Saiba mais na página 10.

Audácia como receita é o tema da rubrica Geração do Futuro que dá voz a um jovem, "natural dos Canhas, Diogo Freitas é gestor e um dos obreiros da revolução gastronómica madeirense", referimos. "Com pouco mais de 20 anos, fez nascer do zero um restaurante que já figura entre os melhores do País". Saiba mais nas páginas 8 e 9.

Novo governo gera confiança, crítica e prudência é mais um assunto de primeira página. "Forças políticas fazem a primeira avaliação à composição do elenco executivo anunciado por Albuquerque", assunto que poderá ler na página 3.

Por fim, Cafôfo volta a liderar grupo parlamentar é um dos vários temas da política regional nesta edição. Para ler na página 5.

