Lar de idosos nos Açores regista oito casos de gripe A

Oito casos de gripe A foram registados no Lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, em São Miguel, nos Açores, estando dois utentes internados no hospital de Ponta Delgada, revelou hoje a delegação de saúde do concelho.

Segundo uma nota de imprensa, "dois residentes com quadro mais agravado, um dos quais não vacinado, foram internados no Hospital do Divino Espírito Santo" e outros dois, um destes também não vacinado, "encontram-se a ser avaliados no serviço de urgência daquele hospital".

Na nota, a delegação de saúde do Nordeste refere que, "em articulação estreita com a direção técnica do lar, as medidas de contingência foram de imediato ativadas".

O lar tem 54 residentes, sendo que "apenas dois residentes não têm a sua vacinação em dia, por sua própria opção, estando os demais residentes vacinados", é ainda referido.

Os residentes que apresentam sintomatologia gripal foram isolados dos que não apresentam qualquer sintomatologia, tendo a recomendação de não circularem pelas áreas comuns.

Ainda de acordo com a delegação de saúde, os profissionais foram divididos em grupos que "prestarão cuidados de forma exclusiva ao grupo assintomático ou ao grupo sintomático", foi determinada a utilização de equipamento de proteção individual "nos momentos adequados e a utilização de máscara foi declarada obrigatória".

A autoridade de saúde concelhia tem mantido "constante comunicação com a coordenação regional de Saúde Pública e com a autoridade de saúde regional, monitorizando permanentemente os acontecimentos, para assim tomar de imediato as medidas necessárias em cada momento", lê-se na nota.