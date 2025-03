Troféu de Karting da Madeira/ Perfection Motorsport arranca domingo no Faial

O Troféu de Karting da Madeira 2025 arranca este fim-de-semana, mais precisamente no domingo, no Kartódromo do Faial.

A primeira jornada do ano contará com a presença de três campeões nacionais. Dilan Faria, campeão nacional da categoria Micro Academy e João Dinis, campeão nacional Sénior Max, ambos no Campeonato de Portugal Rotax, bem como Martim Meneses, campeão nacional da categoria X30 Sénior no Campeonato de Portugal de Karting / Toyota, são alguns dos nomes confirmados à partida.

Estão 37 pilotos inscritos. Para o Presidente da Associação de Karting da Madeira, Rui Abreu, estes números são uma clara demonstração da vitalidade da modalidade na Região. "É o início duma nova época, que esperamos tenha o sucesso das anteriores. Começamos com 37 pilotos, um excelente número, mas nas próximas provas deverá crescer para cima das quatro dezenas, o que para a dimensão da Madeira é excelente. Se Portugal Continental tem, com dez milhões de habitantes, 80 pilotos na Rotax, nós com 260 mil habitantes temos 40”, destaca.

Actualmente, a Madeira tem 10 pilotos a competir nos campeonatos nacionais da modalidade, representando cerca de 12% do total de inscritos na Rotax a nível nacional, conforme deu conta Rui Abreu, que destaca "o esforço contínuo da associação para promover a modalidade".

A competição decorre ao longo de todo o dia de domingo, com os treinos cronometrados a terem início às 10h15 e as três finais de cada categoria distribuídas entre as 11h30 e as 17h25, com o intervalo para o almoço a ocorrer entre as 13 horas e as 14h45.