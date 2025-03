Obrigado Calheta!

O povo falou, e falou bem. Os resultados eleitorais saídos do passado domingo são claros e inequívocos. A tão famigerada estabilidade será uma realidade, não tenho dúvidas que esse foi o fator que mais pesou na hora da decisão. É preciso agora, que os partidos representados na nova Assembleia não se esqueçam que são acima de tudo representantes daqueles que os elegeram e não representantes de si próprios. A democracia assim o exige, sempre com a responsabilidade de ter como prioridade servir a nossa Região, trabalhando diariamente para que o desenvolvimento tenha continuidade, e que o programa do novo Governo seja cumprido. O mandato terá pouco mais de 4 anos, tempo de com humildade e sem arrogâncias pôr em prática políticas que criem melhores condições nos vários setores da nossa sociedade. Habitação, Saúde, Agricultura, Emprego e acima de tudo que no rendimento dos trabalhadores seja refletida a prosperidade das nossas Empresas no mercado de trabalho.

Na Calheta, fizemos uma campanha responsável, sempre respeitando todas as forças políticas e ideologias daí derivadas, respeitando os nossos eleitores. Ouvimos as reivindicações, assumimos compromissos como sempre o fizemos. Estamos convictos que este é o caminho certo, e que somos efetivamente uma nova centralidade na realidade Regional. Os desafios vencidos, e os objetivos atingidos no passado recente são a garantia que os próximos serão uma realidade.

O futuro é já amanhã, mas não há futuro sem Juventude, os nossos jovens precisam de condições para poderem olhar para a sua terra com confiança. A habitação a custos controlados é uma realidade em fase de conclusão. O arrendamento acessível também terá que ser, estamos preparados enquanto Câmara Municipal para respostas práticas e concretas, mas obviamente precisamos do apoio do Governo Regional. A consolidação da escarpa na Vila da Calheta, em nome da segurança, é outra necessidade. Estas são reivindicações que servem de exemplo do que os Calhetenses esperam de nós, poderes executivos e decisórios. Os Calhetenses confiaram mais uma vez em nós, sem qualquer margem para dúvidas, 58,8 % é um resultado expressivo, que aumenta a nossa responsabilidade, e nos garante olhar o futuro com otimismo.

Parece-me que podemos também tirar outra ilação de tudo o que aconteceu no passado domingo. O eleitorado sabe separar os diversos poderes, à justiça, o que é da justiça e à política o que é da política. Quem não estava esclarecido penso que ficou, é pena que alguns políticos sem escrúpulos queiram confundir a opinião pública para ganhar votos. Parece que não deu certo, e também me pareceu que andam por aí alguns “sapos” que vão ter de ser engolidos. Mas isso são contas de outro Rosário, como diz o Povo do alto da sua sabedoria.

Para terminar, uma palavra ao meu amigo Professor Gilberto Garrido. Esta vitória também é tua.

Viva a Calheta!