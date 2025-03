Estados Unidos anunciam trégua no mar Negro

Os Estados Unidos anunciaram hoje um acordo com as delegações ucraniana e russa para uma trégua dos combates no mar Negro, no âmbito das negociações na Arábia Saudita sobre o conflito na Ucrânia.

Os dois países concordaram "garantir a segurança da navegação, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares no mar Negro", afirmou a Casa Branca, que fez o anúncio do acordo com Kiev e Moscovo em duas declarações separadas.

Nos textos, Washington indicou também que as partes deram o seu acordo para "desenvolver medidas" com vista a proibir os ataques às instalações energéticas russas e ucranianas.

Em relação à Rússia, os Estados Unidos comprometeram-se a ajudar a restaurar o acesso ao "mercado global de exportações agrícolas e de fertilizantes", bem como a facilitar o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento destas transações.

Sobre a Ucrânia, a administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu "ajudar a concretizar a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de civis e o regresso de crianças ucranianas transferidas à força" para território russo.

O Governo norte-americano reiterou a Moscovo e a Kiev a necessidade de "travar os assassínios" como um passo para alcançar uma "paz duradoura".

"Os Estados Unidos vão continuar a facilitar as negociações entre os dois lados para alcançar uma solução pacífica, consistente com os acordos alcançados em Riade", declarou ainda a Casa Branca, após as negociações com os representantes de Kiev e Moscovo, que se iniciaram, no domingo, na capital saudita, Riade.

Entretanto, a Rússia exigiu já "garantias claras de segurança" à Ucrânia para retomar a implementação da Iniciativa do Mar Negro, que vigorou no primeiro ano do conflito, em 2022.

A Iniciativa do Mar Negro, uma trégua marítima assinada em junho de 2022 e em vigor durante um ano, com envolvimento das Nações Unidas e da Turquia, permitiu a exportação de milhões de toneladas de cereais e outros produtos alimentares dos portos ucranianos, bloqueados com o início da invasão russa.