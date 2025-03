Luís Montenegro na BTL para “apreciar os nossos sabores e saberes”

O primeiro-ministro visitou, há instantes, o stand da Madeira na BTL, com o “espírito de apreciar os nossos sabores e saberes”, podendo “confirmar que há muitas razões para que os portugueses possam viajar de região em região para conhecer o seu próprio país.

Luís Montenegro foi recebido pela directora executiva da Associação de Promoção, Sara Marote, que lhe ofereceu o livro ‘As encantadas’ e ainda brindou “ao futuro da Madeira” com um vinho madeira Miles meio-seco.

O governante fez ainda uma referência àqueles que vêm do estrangeiro, esperando que sejam bem recebidos, podendo “deixar algum do seu dinheiro”, com o intuito de voltarem ou fazerem outros visitar Portugal.

Questionado sobre há quanto tempo não visita a Madeira, Montenegro assumiu que há uns meses que não o faz, mas afiança que tem visitado a ilha e “espera ir em breve”, não estando previsto que venha em campanha eleitoral das Regionais. Contudo, afiança que “a nossa campanha também passa pela Madeira”.

O governante foi também questionado sobre se uma visita à Madeira, neste momento, seria particular, Luís Montenegro disse visitar o stand como primeiro-ministro e indicou que “não ficaria muito bem-estar a intervir na dinâmica eleitoral que está em curso na região Autónoma”. Brindou ao futuro e “à avaliação que os madeirenses e porto-santenses farão do seu próprio momento político”.

Luís Montenegro disse estar alinhado com Albuquerque, embora não tenha prevista qualquer visita à região nesta campanha para as Regionais.