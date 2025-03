Hoje há sonhos, canja e Montenegro no stand da Madeira na BTL

O terceiro dia de BTL promete enchente já que as portas se abrem ao público em geral.

Para trás ficam dois dias profissionais de negociações e contactos, declarações e contratos.

No stand da Madeira haverá diversos momentos gastronómicos com destaque para as mal assadas e sonhos que já estão a ser preparados. Não faltará canja e boa disposição, a par do lançamento da segunda edição do livro ‘Madeirense puro’ e da visita oficial do primeiro-ministro Luís Montenegro.

A esta hora há Carnaval e como na feira o ano passa depressa pela tarde haverá Natal.

Programa de hoje do stand da Madeira na BTL