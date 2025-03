Queixas da CNE: “Tenho levado três por dia, já dá!”

A média de queixas diárias ao presidente do Governo Regional instauradas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) subiu para três. Pelo menos é o que diz Miguel Albuquerque. Esta foi pelo menos a justificação dada aos responsáveis das Casas do Povo da Região e demais presentes que esta tarde marcaram estiveram na Quinta Magnólia, por ocasião da assinatura de protocolos entre o Governo e as Casas do Povo.

No final das breves palavras proferidas ‘oficialmente’ aos presentes, Albuquerque alegou não poder falar para não ser penalizado da CNE. “Estou condicionado para não levar mais nenhuma queixa da Comissão Nacional de Eleições, tenho levado três por dia, já dá!”, afirmou.