Reino Unido aumenta em 2,38 mil ME créditos para compras à indústria de defesa britânica

O Ministério das Finanças do Reino Unido revelou hoje que vai aumentar em 2 mil milhões de libras (2,38 mil milhões de euros) a sua capacidade de concessão de crédito a outros países para compras à indústria de defesa britânica.

A capacidade de financiamento da UK Export Finance (UKEF) - a agência que fornece crédito a outros países para investirem no Reino Unido - será expandida de 8 mil milhões de libras para 10 mil milhões (11,91 mil milhões de euros), num contexto de subida do investimento internacional no sector da defesa.

"A iniciativa irá aumentar a competitividade da indústria de defesa do país, permitindo que os exportadores britânicos aumentem os seus negócios através de vendas aos nossos aliados em todo o mundo e reforçando as cadeias de abastecimento", refere o comunicado.

Ao abrigo deste mecanismo, o governo britânico facilitou a outros países, como a Polónia, a importação de sistemas de defesa aérea.

Foi também usado no fornecimento de aviões de combate Typhoon ao Qatar e na venda de antigos navios caça-minas à marinha ucraniana.

"Este aumento da capacidade de empréstimo do UKEF reforça a nossa indústria de defesa e as nossas cadeias de abastecimento, cria emprego e impulsiona o crescimento em todo o Reino Unido", afirmou a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, que anunciará formalmente as novas medidas na sexta-feira.

"Estamos a reforçar a nossa defesa nacional, a impulsionar o crescimento económico e a proporcionar a estabilidade de que necessitamos para nos mantermos seguros", acrescentou Reeves.

A medida vem juntar-se à anteriormente anunciada pelo primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer de aumentar o orçamento da defesa britânica para 2,5% do PIB até 2027.

O governo de Starmer comprometeu-se também a aplicar 1,6 mil milhões de libras (1,9 mil milhões de euros) no fornecimento à Ucrânia de mísseis avançados de defesa antiaérea.