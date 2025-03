Putin concorda cessar combates desde que leve a "paz duradoura"

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que apoia a cessação das ações militares na Ucrânia, desde que leve a uma "paz duradoura", em resposta à proposta de tréguas de 30 dias dos Estados Unidos já aceite por Kiev.

"A Rússia concorda com as propostas para travar os combates, mas partimos do pressuposto de que o cessar-fogo deve conduzir a uma paz duradoura e remover as causas profundas da crise", declarou Putin em conferência de imprensa no Kremlin com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Vladimir Putin observou que as tropas ucranianas estão cercadas no seu último ponto de apoio na região russa de Kursk, sendo necessário determinar antes de um cessar-fogo se irão depor as armas e render-se.

"As tropas russas estão a avançar em praticamente todos os setores da linha de contacto", referiu.

O líder do Kremlin deu também nota de que é necessário desenvolver um mecanismo para controlar possíveis violações da trégua, alegando que a Ucrânia poderia usá-la para continuar a mobilizar recursos e armamento.

Um enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, chegou hoje a Moscovo para negociações sobre um cessar-fogo de 30 dias proposto por Washington, que a Ucrânia já aceitou.