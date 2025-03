Putin condena "ingerências externas inaceitáveis" na Sérvia

O Presidente russo, Vladimir Putin, denunciou hoje "ingerências externas inaceitáveis" na Sérvia, que assiste a protestos antigovernamentais, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo sérvio, Aleksandar Vucic.

"Vladimir Putin sublinhou a inaceitabilidade da interferência externa na situação política interna da Sérvia e manifestou apoio às ações das autoridades legalmente eleitas", disse o Kremlin em comunicado.

Os dois líderes concordaram ainda em "reforçar a parceria estratégica russo-sérvia", segundo o comunicado.

Vucic, um aliado de Putin, anunciou que irá comparecer às celebrações da vitória sobre a Alemanha nazi, no dia 09 de maio, em Moscovo, e que os soldados sérvios participarão no desfile militar, de acordo com o Kremlin.

A Sérvia tem vivido protestos quase diários desde que uma cobertura de betão colapsou na estação ferroviária de Novi Sad, no norte do país, em novembro, matando 15 pessoas.

A tragédia reacendeu uma antiga revolta no país em relação à corrupção e à alegada falta de supervisão na implementação de grandes projetos de construção.

No poder há mais de 10 anos, Vucic oscilou entre o pedido de negociações com os estudantes e as alegações de que a Sérvia enfrenta uma "tentativa de revolução colorida" orquestrada por "agentes estrangeiros" de "países ocidentais".

No telefonema de hoje, Putin "expressou ainda a sua solidariedade ao Presidente da Republika Srpska [RS-República Sérvia]", Milorad Dodik, que tomou uma série de medidas que desafiam a autoridade do Estado central na entidade sérvia da Bósnia.