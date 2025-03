Receitas do PortoBay Hotels & Resorts sobem 11% para 129 milhões de euros em 2024

O PortoBay Hotels & Resorts atingiu receitas de 129 milhões de euros em 2024, mais 11% face ao ano anterior, refletindo a consolidação das operações em Portugal e no Brasil, disse o presidente do grupo.

No âmbito da BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market, que decorre em Lisboa, António Trindade, considerou, aos jornalistas, que 2024 "foi um excelente ano".

O também fundador do grupo disse que o resultado líquido foi de cerca de 26 milhões de euros e que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 16% para 54 milhões de euros, "refletindo um desempenho operacional robusto e uma gestão eficiente dos custos".

A Lusa questionou, entretanto, os resultados líquidos de 2023 e aguarda uma resposta.

"No início do ano tínhamos como objetivo atingir os valores de 2023, o desafio é sempre superar o ano anterior e conseguimos", disse à margem da BTL.

Assim, em Portugal, onde o grupo conta com 14 unidades na Madeira, Algarve, Lisboa e Porto, a faturação atingiu 116 milhões de euros (+12%), com uma taxa de ocupação média anual de 89%, em linha com o ano anterior. No Brasil, as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Búzios registaram uma receita de 86 milhões de reais (+11%).

Já em comunicado, o grupo acrescentou que o perfil dos hóspedes mantém-se predominantemente internacional, representando mais de 90% da operação do grupo. Em 2024, os principais mercados foram o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, Brasil, Portugal e França.

"A fidelização, um ativo estratégico da PortoBay, materializada pelo programa Prestige by PortoBay, foi responsável por 36% das dormidas em Portugal e 26% no Brasil", afirmam.

O PortoBay investiu oito milhões de euros na requalificação das infraestruturas e inovação tecnológica, "focando-se na renovação de espaços e facilidades nos hotéis".

Este ano, António Trindade disse que em "meados de julho" esperam juntar a nova unidade do Algarve, o PortoBay Blue Ocean.

"O recente investimento no Algarve, com a abertura do novo PortoBay Blue Ocean no verão e o encerramento temporário do PortoBay Falésia durante o inverno de 2025/2026, constitui uma aposta na afirmação do grupo e da marca no Algarve", disse.

O PortoBay pretende repetir no Algarve, à semelhança do que já tem na Madeira, uma experiência de 'resort' constituída pelos dois hotéis que, sobre a Praia da Falésia, partilham 35 mil m2 de jardins, facilidades e gastronomia.

Na Madeira, disse o responsável, vão avançar as obras do novo PortoBay Old Town, um hotel de cinco estrelas na zona histórica do Funchal, com inauguração prevista para 2027.

O grupo PortoBay gere, atualmente, 17 unidades hoteleiras distribuídas entre Portugal (Madeira, Algarve, Lisboa e Porto) e Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo), nos segmentos de quatro e cinco estrelas e conta com uma equipa de cerca de 1.450 colaboradores.