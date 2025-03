Pedro Nuno acusa executivo de tentativa de chantagem e condicionamento

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, considerou hoje "indecoroso e inaceitável" que o Governo tenha tentado usar a moção de confiança como chantagem para condicionar a comissão de inquérito ao primeiro-ministro, recusando qualquer intransigência do seu partido.

No final da votação da moção de confiança ao Governo, cujo chumbo ditou a queda do executivo liderado por Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos lamentou, em declarações aos jornalistas, o que aconteceu no parlamento.

Segundo o líder do PS, "o que estava em discussão era uma moção de confiança ao Governo e não uma comissão de inquérito". Pedro Nuno acusou o executivo de ter querido "usar a moção de confiança para condicionar a comissão parlamentar de inquérito".

"O Governo quis usar a moção de confiança como chantagem", acusou, condenando aquilo que apelidou de "truques e manobras" que foram usadas pelos partidos que suportam o Governo ao longo do debate de hoje.

Considerando que o Governo quis "condicionar o parlamento e o apuramento da verdade", Pedro Nuno Santos considerou este posicionamento "indecoroso e inaceitável".

"Não se pode acusar o PS de intransigência quando este Governo só tem um Orçamento do Estado por causa do PS", defendeu.

A Assembleia da República chumbou hoje a moção de confiança apresentada pelo Governo, provocando a sua demissão.

Votaram contra a moção de confiança o PS, Chega, BE, PCP, Livre e deputada única do PAN, Inês Sousa Real. A favor estiveram o PSD, CDS-PP e a Iniciativa Liberal.