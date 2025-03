Montenegro disponível para "suspender sessão" se líder do PS disser que esclarecimentos quer

O primeiro-ministro afirmou hoje estar disponível para "suspender a sessão" parlamentar em que se debate a moção de confiança ao Governo se o secretário-geral do PS disser "em concreto" que esclarecimentos pretende sobre a sua empresa familiar.

Luís Montenegro falava na abertura do debate da moção de confiança do Governo, que deverá ser chumbada pelo parlamento e ditar a demissão do executivo minoritário PSD/CDS-PP.

"Lanço um desafio direto ao secretário-geral do PS: estou disponível para suspender esta sessão se o senhor deputado Pedro Nuno Santos disser em concreto que informação pretende, de que forma, em que prazo, para de uma vez por todos dizer ao país se está ou não esclarecido", afirmou.