Líder do PS acusa Montenegro de querer "arrastar para lama" PSD, Governo e o país

O secretário-geral do PS acusou hoje o primeiro-ministro de "estar na lama" para a qual arrastou PSD, Governo e agora querer levar também o país, voltando a sugerir que Montenegro "esteve avençado" durante quase um ano.

À entrada para a apresentação da candidatura à presidência da Câmara de Lisboa de Alexandra Leitão, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre as palavras do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, que afirmou não parecer haver alternativa a eleições antecipadas, garantindo que é sua responsabilidade "evitar que Portugal seja um país envolto em lama".

"Não deixa de ser caricato, porque quem criou a lama foi Luís Montenegro. Luís Montenegro está na lama, arrastou o PSD e o seu governo para a lama e agora quer atirar o país para a lama", acusou.

Pedro Nuno Santos considerou que Montenegro "só se pode mesmo queixar de si próprio e não é dos portugueses, não é dos partidos políticos".

"Tem que se deixar de vitimizar, assumir as responsabilidades, porque aquilo que nós precisamos é de um primeiro-ministro com coragem, com frontalidade, com transparência e não alguém que se esconda sempre atrás dos outros, que responsabiliza toda a gente e revela ainda não ter percebido que nós infelizmente estamos nesta situação por causa dele e de mais ninguém", acusou.

Questionado se também não vê alternativa a eleições antecipadas, o líder do PS acusou Luís Montenegro de fugir "do apuramento da verdade, como o diabo foge da cruz".

"E, portanto, tudo vale para evitar o inquérito, nomeadamente a Comissão Parlamentar de Inquérito e o esclarecimento. Já não basta dar respostas. É preciso conseguir convencer-nos a todos de que nós não tivemos, o que já é cada vez mais difícil, não tivemos um primeiro-ministro avançado durante quase um ano", avisou.