Iglésias critica PSD por falta de apoio à Madeira

O deputado do PS, Miguel Iglésias, manifestou surpresa e indignação face às declarações do deputado do PSD na Assembleia da República, considerando-as uma "reivindicação a fingir". Para o socialista, é contraditório que o PSD, estando no Governo da República, não tenha incluído no Orçamento de Estado qualquer proposta para a Madeira sobre a matéria que agora vem apregoar.

"O deputado do PSD poderia ter apresentado essa medida no Orçamento do Estado, mas optou por não o fazer. Agora, faz de conta que exige aquilo que nunca quis propor quando teve oportunidade. É pura demagogia", criticou Miguel Iglésias às declarações de Pedro Coelho.

O deputado socialista esperava, no entanto, que a visita da Comissão de Agricultura da Assembleia da República à Madeira trouxesse à tona outros temas de real importância, como a catástrofe dos incêndios de Agosto, que devastaram mais de 5 mil hectares de área agrícola e florestal, num perímetro total de 9 mil hectares, afectando centenas de proprietários.

"O que esperava ouvir do PSD era a condenação pela ausência de apoio do Governo da República aos madeirenses, que foram tratados como portugueses de segunda. Nenhum euro do fundo de coesão foi destinado à Madeira para responder aos prejuízos dos incêndios, enquanto 500 milhões de euros foram atribuídos ao continente. Foi uma decisão política que prejudicou a Região, e agora vêm fingir que não têm responsabilidade nisto", denunciou.

Para Miguel Iglésias, o anúncio do PSD sobre a necessidade de mais transferências para a agricultura e florestas não passa de uma encenação política. "Estão a gozar com os madeirenses, não há outra forma de explicar isto", afirmou esta tarde.

A visita dos deputados da República à Madeira é, na opinião do socialista, uma oportunidade para testemunharem as incongruências da governação regional, onde a falta de planeamento e a má gestão se refletem numa área agrícola em declínio, um sector florestal desordenado e tomado por espécies infestantes, sempre vulnerável a novos incêndios.

"O Governo Regional do PSD tem demonstrado total apatia em relação à agricultura, à pecuária e às pescas. As evidências estão à vista e não há desculpas. Tenho a certeza de que os deputados que agora visitam a Madeira regressarão ao continente com uma certeza: a Madeira precisa de mudar", concluiu Miguel Iglésias.