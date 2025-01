Marcelo envia condolências a Trump pelas vítimas de acidente aéreo em Washington

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje ao Presidente norte-americano, Donald Trump, solidariedade e pesar pelas vítimas do acidente aéreo entre um avião civil e um helicóptero militar em Washington.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, uma mensagem de pesar pelo dramático acidente aéreo ocorrido hoje em Washington DC", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República portuguesa.

Na mesma mensagem, refere-se que, "neste momento difícil, o Presidente da República expressa as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e toda a sua solidariedade para com o povo e as autoridades norte-americanas".

Um avião da companhia American Airlines que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes colidiu na noite de quarta-feira com um helicóptero do exército durante a aterragem no aeroporto Ronald Reagan, perto de Washington, dando início a uma grande operação de busca e salvamento no Rio Potomac, onde caíram as aeronaves.

Três soldados estavam a bordo do helicóptero, disse um oficial do Exército.

As equipas de resgate já recuperaram 18 corpos do acidente entre um avião com 64 pessoas a bordo e um helicóptero do exército dos Estados Unidos, em Washington, segundo fontes da polícia, citadas pela televisão CBS.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) declarou que o acidente ocorreu por volta das 21:00 de quarta-feira, no horário local (02:00 de hoje em Lisboa).

O avião regional proveniente de Wichita, no estado do Kansas, colidiu com um helicóptero militar, que realizava um voo de treino, durante a aproximação à pista do aeroporto, em Washington.

Um grupo de patinadores artísticos, os seus treinadores e familiares viajavam no avião da American Airlines, de acordo com a Federação de Patinagem Artística dos Estados Unidos (U.S. Figure Skating), acrescentando que o grupo estava a regressar de um evento em Wichita, no Kansas.

Não são conhecidas ainda as causas da colisão, mas todas as descolagens e aterragens do aeroporto foram interrompidas enquanto as equipas de mergulho inspecionam o local e os helicópteros das agências de segurança e resgate sobrevoavam o local em busca de corpos.

O acidente ocorreu num dos espaços aéreos mais controlados e monitorizados do mundo, a pouco mais de cinco quilómetros a sul da Casa Branca e do Congresso norte-americano.

"Deus os abençoe", disse, inicialmente, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num comunicado, dizendo que tinha sido "totalmente informado do terrível acidente".

Mais tarde, na sua rede social Truth Social, o Presidente disse que a colisão "devia ter sido evitada".