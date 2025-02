Frescura que dura e poupança que se nota com o frigorífico da Hisense

Pense no caos de uma semana normal. Trabalho, família, refeições, planos de última hora. Agora, idealize um frigorífico que pode ser um aliado na sua rotina. O Hisense RB645N4BID, disponível na Raimundo Ramos, é o parceiro perfeito para um dia-a-dia mais simples, mais organizado e, acima de tudo, mais fresco.

Com este frigorífico nunca mais vai precisar de se preocupar com os blocos de gelo que tendem a se formar no congelador ou perder tempo a limpar pingos de água, graças à sua tecnologia Total No Frost. Além disso, cabe tudo. Com 495 litros de capacidade, pode finalmente esquecer o dilema de onde enfiar as caixas de comida, os iogurtes da família inteira e aquela garrafa de vinho que está sempre no caminho.

Além do mais, o sistema Multi Air Flow distribui o ar de forma homogénea e, dessa forma, garante que as frutas e legumes continuam frescos por muito mais tempo. O motor inverter reduz o ruído e ainda ajuda a poupar energia. Outra vantagem é que a porta deste frigorífico pode ser ajustada para abrir para o lado que mais lhe convém. Muda-se a disposição da cozinha e também se muda a forma como a porta abre.

As dimensões estão fixadas em 2 metros de altura, 70,4 centímetros de largura e 69,4 centímetros de profundidade, e tornam este modelo numa escolha que encaixa perfeitamente na cozinha dos seus sonhos.

E agora, a melhor parte. A Raimundo Ramos já nos habitou aos seus descontos. E esta semana dá destaque a este frigorífico em inox que passou de 989 euros para apenas 849 euros!

Passe na Raimundo Ramos e veja com os seus próprios olhos. Afinal, uma cozinha organizada é meio caminho andado para uma vida mais tranquila.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

Freshness that lasts and savings you can feel with the Hisense fridge

Think about the chaos of a typical week. Work, family, meals, last-minute plans. Now, imagine a fridge that can be your ally in keeping everything under control. The Hisense RB645N4BID, available at Raimundo Ramos, is the perfect partner for a simpler, more organized, and, above all, fresher daily routine.

With this fridge, you’ll never have to worry about ice buildup in the freezer or waste time cleaning up water drips, thanks to Total No Frost technology. Plus, it fits everything! With 495 liters of capacity, you can finally forget the struggle of finding space for food containers, the entire family’s yogurts, and that bottle of wine that’s always in the way.

On top of that, the Multi Air Flow system distributes air evenly, keeping fruits and vegetables fresh for much longer. The inverter motor reduces noise and also helps save energy. Another great advantage? The door can be adjusted to open on whichever side suits you best. If you change your kitchen layout, you can change the way the door opens too.

With 2 meters in height, 70.4 cm in width, and 69.4 cm in depth, this model is the perfect fit for your dream kitchen.

And now, the best part! Raimundo Ramos is known for its great discounts, and this week it’s highlighting this stainless-steel fridge, now reduced from €989 to just €849!

Visit Raimundo Ramos and see it for yourself! After all, an organized kitchen is the first step to a more peaceful life.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products.