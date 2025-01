Trump diz aos líderes empresariais em Davos para produzirem nos EUA ou pagarem tarifas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje aos líderes empresariais reunidos no Fórum Económico Mundial, em Davos (Suíça), para fabricarem os seus produtos nos Estados Unidos, caso contrário "terão de pagar tarifas".

"A minha mensagem para todas as empresas do mundo é simples: venham fabricar os vossos produtos na América e beneficiarão de alguns dos impostos mais baixos do mundo. Mas se não os fabricarem nos Estados Unidos, o que é um direito vosso, então, muito simplesmente, terão de pagar direitos aduaneiros", declarou Trump, numa intervenção por videoconferência.

Naquela que foi a sua primeira grande intervenção num palco internacional desde o seu regresso à Casa Branca, e que era aguardada com particular expectativa, até por o Presidente recém-empossado ter desde logo aberto a frente de uma nova guerra comercial ao anunciar a intenção de impor tarifas aduaneiras de 25% sobre os produtos provenientes do Canadá e México, tendo ainda na mira a China, a Rússia e a União Europeia, Trump reiterou que este será o rumo da sua administração e disse esperar encher os 'cofres' do Tesouro norte-americano.

"Estas tarifas, de diferentes montantes, irão canalizar centenas de milhares de milhões de dólares ou mesmo triliões de dólares para o nosso Tesouro, para reforçar a nossa economia e pagar a dívida", disse.

Numa sessão de perguntas e respostas que se seguiu ao seu discurso -- com as questões a serem-lhe colocadas por líderes de grandes empresas ou instituições bancárias -, Trump dirigiu críticas à União Europeia, queixando-se dos fardos regulatórios de Bruxelas e também do que disse ser o tratamento injusto que é dado aos Estados Unidos.

"Adoro a Europa, adoro os países da Europa, mas os processos são maus e tratam os Estados Unidos de forma muito, muito injusta, com todas as taxas que impõem", disse.

Na sua intervenção, marcada por constantes críticas à administração liderada pelo seu antecessor, Joe Biden, Trump insistiu que teve início esta semana, com a entrada em funções da sua administração, "a era dourada da América" e garantiu que todo o globo vai beneficiar com isso, afirmando que "o planeta inteiro vai ser mais próspero e pacífico".

Passando em revista várias das ordens executivas já tomadas, "com uma rapidez sem precedentes, para corrigir os erros" da anterior administração, disse, Donald Trump reiterou ainda que vai "pedir a todos os membros da NATO que aumentem as despesas em Defesa para 5%" do respetivo Produto Interno Bruto.