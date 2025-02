Lucro do SERAM fixou-se nos 22,2 milhões de euros no 4.º trimestre de 2024

O Relatório Trimestral do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, relativo ao 4.º trimestre de 2024, aponta que o lucro do SERAM fixou-se nos 22,2 milhões de euros. Esse é um dos dados destacados pela Secretaria Regional das Finanças, através de nota à imprensa.

Além disso, a tutela indica que se registou um crescimento das vendas e serviços prestados em cerca de 60,5 milhões de euros, ou seja, mais 8,2% e uma diminuição do peso dos gastos operacionais sobre as vendas e serviços prestados do SERAM.

Houve ainda um aumento do investimento do SERAM de 15,2 milhões de euros, bem como uma redução da dívida financeira total do SERAM de 84,3 milhões de euros e da dívida comercial do SERAM de 47,5 milhões de euros.