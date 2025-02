México anuncia extradição para EUA de 29 presumíveis traficantes de droga

O Governo e a Procuradoria-Geral do México anunciaram hoje a extradição excecional de 29 presumíveis traficantes de droga para os Estados Unidos, num comunicado conjunto, sem revelar nomes.

"Esta ação inscreve-se no âmbito do trabalho de coordenação, cooperação e reciprocidade bilateral, e respeita a soberania de ambas as nações", refere o comunicado, numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaça impor a partir de 04 de março um imposto de 25% sobre as exportações mexicanas, alegando que o México não combate com suficiente firmeza o tráfico de droga e a imigração ilegal para os Estados Unidos.

Um responsável governamental mexicano que solicitou o anonimato confirmou que um dos 29 extraditados para os Estados Unidos a pedido daquele país é o barão da droga Rafael Caro Quintero, mandante do assassínio de um agente da Agência Norte-Americana de Combate à Droga (DEA) em 1985 e detido pelas autoridades mexicanas em 2022.

No comunicado, a Procuradoria-Geral do México indicou que os 29 prisioneiros hoje extraditados enfrentavam acusações relacionadas com o tráfico de droga, entre outros crimes.